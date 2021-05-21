Ушла из жизни бывшая солистка Сумской филармонии Коллектив Сумской областной филармонии глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты - смерти талантливой скрипачки, солистки филармонии, педагога Савельевой Евгении Петровны, которая долгое время работала в филармонии солисткой и была руководителем струнного квартета.

Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге, артистке камерного оркестра старинной и современной музыки «Ренессанс», внучке Анастасии Сергеевой и всей семье. Савельева Евгения Петровна родилась в Одессе в 1940 году. Окончила Одесскую консерваторию в классе Вениамина Мордковича, Вениамина Пронина и Артура Зиссермана по классу камерный ансамбль. В 1968 году по приглашению Сумской филармонии переехала на работу в Сумы, где проработала почти 30 лет.