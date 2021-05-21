Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53447

Ушла из жизни бывшая солистка Сумской филармонии

Коллектив Сумской областной филармонии глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты - смерти талантливой скрипачки, солистки филармонии, педагога Савельевой Евгении Петровны, которая долгое время работала в филармонии солисткой и была руководителем струнного квартета.

Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге, артистке камерного оркестра старинной и современной музыки «Ренессанс», внучке Анастасии Сергеевой и всей семье.

Савельева Евгения Петровна родилась в Одессе в 1940 году.

Окончила Одесскую консерваторию в классе Вениамина Мордковича, Вениамина Пронина и Артура Зиссермана по классу камерный ансамбль.

В 1968 году по приглашению Сумской филармонии переехала на работу в Сумы, где проработала почти 30 лет.

Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Ушел из жизни почетный гражданин Ахтырки
30.05.2021 21:07

Ушел из жизни почетный гражданин Ахтырки

Ахтырская городская территориальная громада сообщает, что сегодня, 30 мая, скончался Иван Григорьевич Шаповалов, художник, Почетный гражданин города Ахтырка, Человек с...

У Сумах від коронавірусу помер кобзар Микола Мошик
26.05.2021 10:45

У Сумах від коронавірусу помер кобзар Микола Мошик

Сьогодні, 26 травня, у Сумах помер заслужений діяч мистецтв України, кобзар Микола Мошик....

На Сумщині передчасно помер поліцейський
22.05.2021 11:10

На Сумщині передчасно помер поліцейський

Керівництво та особовий склад поліції Сумщини висловлюють глибокі співчуття сім’ї та рідним майора поліції Сергія Науменка, який передчасно пішов із...

Ушел из жизни директор Шосткинской станции юных натуралистов
22.05.2021 09:45

Ушел из жизни директор Шосткинской станции юных натуралистов

21 мая вечером в результате тяжелой болезни перестало биться сердце руководителя Шосткинской станции юннатов Сергея Корниенко....

Ушел из жизни известный промышленник и меценат Анатолий Кобзаренко
21.05.2021 10:38

Ушел из жизни известный промышленник и меценат Анатолий Кобзаренко

Роменский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие, искренние соболезнования семье Кобзаренко Анатолия Дмитриевича....

Новости

На Сумщине еще 72 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:41
Ушла из жизни бывшая солистка Сумской филармонии
Сегодня 17:53
За незаконное выделение земли на Сумщине будут судить главу сельсовета
Сегодня 17:51
На Сумщине погоду будет определять южный циклон
Сегодня 17:46
В Сумах авто врезалось столб: травмированы два человека (видео)
Сегодня 17:39
Олександр Качура: «Не дайте розбалансувати ситуацію в Сумській області» (відео)
Сегодня 17:22
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
Сегодня 17:06
Центральна міська бібліотека запрошує сумчан переглянути виставку дитячої художньої творчості
Сегодня 16:25
В центре Сум снова за бесценок продали коммунальное помещение
Сегодня 15:46
На Сумщине полицейские избили инкассатора просто в отделении (видео)
Сегодня 15:36
На Сумщине нашли арсенал устаревших боеприпасов
Сегодня 15:17
Вийшла друком нова книга сумського письменника
Сегодня 15:13
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
Вчера 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
У Сумах поставили виставу про те, що буде з нами після життя
27.05.2021 12:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.