Ушла из жизни бывшая солистка Сумской филармонии

Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге, артистке камерного оркестра старинной и современной музыки «Ренессанс», внучке Анастасии Сергеевой и всей семье.
Савельева Евгения Петровна родилась в Одессе в 1940 году.
Окончила Одесскую консерваторию в классе Вениамина Мордковича, Вениамина Пронина и Артура Зиссермана по классу камерный ансамбль.
В 1968 году по приглашению Сумской филармонии переехала на работу в Сумы, где проработала почти 30 лет.
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