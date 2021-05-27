В Сумах авто врезалось столб: травмированы два человека (видео) Сегодня, 2 июня, около 4:30, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

Предварительно, водитель транспортного средства Volkswagen Passat, не придерживаясь безопасной скорости в движении и не учтя дорожной обстановки, не справился с управлением, после чего допустил наезд на электроопору.

Вследствие ДТП 54-летний водитель и его 19-летняя пассажирка получили телесные повреждения. С места происшествия их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для оформления необходимых документов, сообщает патрульная полиция Сумской области.