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Олександр Качура: «Не дайте розбалансувати ситуацію в Сумській області» (відео)

Народний депутат України Олександр Качура закликав політичні еліти Сумщини бути мудрими й і не дозволити розбалансувати ситуацію в області. Він коротко проаналізував основні позитивні зрушення в в регіоні протягом першого півріччя цього року

«За довгі роки Сумська область отримала справді достойного очільника облдержадміністрації Василя Хома, який показує хороші результати роботи. Лікарні Сумщини в найтяжчий для країни час були забезпечені на 80% киснем. Сумщина входить в Топ-5 областей з реалізації програми Президента України «Велике будівництво», – говорив він.

Також Олександр Качура розповів, що на території прикордонної Сумщини –були проведені військові навчання, які високо оцінені Міністерством оборони України та всіма посадовими особами українських військ. Це було організовано за безпосередньої участі голови облдержадміністрації. Також Сумщина першою серед всіх областей встановила найвищий прапор України до Дня незалежності.

«Але те, що зараз відбувається в області, мене дуже турбує. Сильний керівник прийшов, він наводить порядок, ламає схеми. І зараз щодо нього плетуться інтриги, – говорив народний депутат. – Це і розміщення у ЗМІ фейкових компрометуючих матеріалів. І місцеві політичні еліти підговорюють депутатів обласної ради проголосувати за висвітлення недовіри керівнику облдержадміністрації. Я прошу вас, друзі, схаменіться! Зараз, коли в країні коронавірус, в області, яка межує з РФ це неприпустимо».

Народний депутат України Олександр Качура звернувся до регіональних політиків Сумщини: «Прошу вас: будьте мудрими і не дозвольте розбалансувати ситуацію в області. А керівнику облдержадміністрації я бажаю успіхів. Я впевнений, що його не вдасться зламати і він не піддасться на політичні провокації». 

Политика
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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