У Сумах відкриють пам’ятну дошку на честь Анатолія Кірноза

О 18.00 у театрі ім. Щепкіна розпочнеться концертна програма, присвячена цій події.
В Сумах состоялось открытие доски почета погибшего на востоке Украины воина АТО, Почетного гражданина Сум Артура Абрамитова, погибшего 26 февраля...
У Києві відкрили меморіальну дошку видатному українському перекладачу та лінгвісту Миколі Лукашу....
Сегодня, 20 января, исполком Сумского горсовета принял решение «Об установлении мемориальной доски заслуженному архитектору Украины Анатолию Ивановичу Дейнеке на фасаде...
Сегодня, 5 декабря, в Сумах открыли памятную доску погибшему во время боевых действий на востоке Украины Степану Литковцу....
14 марта в СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялось открытие мемориальной доски в честь погибшего в АТО Андрея Кривича (позывной «Дилли»)....