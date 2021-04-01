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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23256

На Сумщине за месяц средняя зарплата выросла на 2,6%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в апреле 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 11 303 грн.

Это на 2,6% больше ,чем в марте – 11 016 грн.

В целом по Украине средняя зарплата в апреле составила 13543 грн, что даже меньше, чем в марте – 13 612.

По сравнению с апрелем 2020 размер средней зарплаты в области увеличился на 26,3%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 15,8%.

Экономика Средняя зарплата Статистика
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