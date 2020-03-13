Вийшла друком нова книга сумського письменника

Книжка складається з трьох частин: роману «Чемпіонський бій Мері Дяків» та повістей «Накохалися» і «Лисиця та Ніч». Усі вони в доволі провокативній і часом навіть дещо жорсткій манері оповідають історії протистояння людей (нехай і далеко не ідеальних) із прогнилою державною машиною, що вже перетворилася на справдешнього монстра. І нескінченні мацаки якого втілюються у мафіозних депутатах, неконтрольованих силовиках, корумпованих чиновниках та ще багато в кому іншому. Це історії лише окремих битв посеред тотальної війни, без яких, однак, і перемога у всій війні неможлива.
ВВС News Україна визначила Довгий список літературної премії Книга року ВВС-2020....
20 вересня відбулася онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії» за підтримки Державного агентства України з...
Евгений Тищенко порадовал читателей книгой о Глухове в жанре фэнтези....
Гарні новини для поціновувачів творчості сумського письменника Владислава Івченка....
Книгарня «Є» запрошує на зустріч із сумським письменником Владиславом Івченком, під час якої він презентує оновлену книжку «Стовп самодержавства, або...