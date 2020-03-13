Вийшла друком нова книга сумського письменника Владислав Івченко презентує книгу «Три битви з Левіафаном».

Книжка складається з трьох частин: роману «Чемпіонський бій Мері Дяків» та повістей «Накохалися» і «Лисиця та Ніч». Усі вони в доволі провокативній і часом навіть дещо жорсткій манері оповідають історії протистояння людей (нехай і далеко не ідеальних) із прогнилою державною машиною, що вже перетворилася на справдешнього монстра. І нескінченні мацаки якого втілюються у мафіозних депутатах, неконтрольованих силовиках, корумпованих чиновниках та ще багато в кому іншому. Це історії лише окремих битв посеред тотальної війни, без яких, однак, і перемога у всій війні неможлива.