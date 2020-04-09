На Сумщине педофил год развращал 9-летнюю падчерицу По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в развращении малолетней.

По ходатайству прокуратуры решением суда 1 июня 37-летнему подозреваемому в развращении малолетней избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

По данным следствия, мужчина с 2013 года проживал в одном из районных центров Сумщины с женщиной, у которой была малолетняя дочь. Когда девочке исполнилось 9 лет, мужчина начал развращать ее. Лишь через год девочка решилась рассказать об этом взрослым.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.