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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:40113

Вихідні в червні 2021: скільки, коли та чи будемо відпрацьовувати

Завдяки Трійці та Дню Конституції у перший місяць літа українці відпочиватимуть більше, ніж зазвичай.

У червні всього 30 календарних днів, з яких 20 — робочі та 10 — вихідні. В останні тижні місяця матимемо два подовжені вікенди: 19-21 та 26-28 червня.

Чому так

  • 20 червня — Трійця. Свято є офіційним вихідним днем та святкується на державному рівні. Воно припадає на неділю, тож переноситься на понеділок, 21 червня.
  • 28 червня — День Конституції, який цього року припадає на понеділок. Це святковий день, відпрацьовувати нічого не доведеться.
Общество Выходные
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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