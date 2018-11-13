Вихідні в червні 2021: скільки, коли та чи будемо відпрацьовувати

У червні всього 30 календарних днів, з яких 20 — робочі та 10 — вихідні. В останні тижні місяця матимемо два подовжені вікенди: 19-21 та 26-28 червня.
Чому так
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