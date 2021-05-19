На Сумщине погоду будет определять южный циклон

По Сумской области и г. Сумы прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью +8 .. + 13 °С, днем +16 .. + 21 °С, по г.Сумы ночью +10 .. + 12 °С, днем +19 .. + 21 °С.
Днем 3 июня по Сумской области и г. Сумы ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
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