На Сумщине погоду будет определять южный циклон 3 июня погоду будет определять северная периферия циклона с юга.

По Сумской области и г. Сумы прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +8 .. + 13 °С, днем +16 .. + 21 °С, по г.Сумы ночью +10 .. + 12 °С, днем +19 .. + 21 °С. Днем 3 июня по Сумской области и г. Сумы ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).