В Сумской СИЗО передали наркотики в кефире В Сумах работники СИЗО обнаружили наркотическое вещество в посылке для осужденного.

В Сумском следственном изоляторе, в ходе осмотра посылки, поступившей для 43-летнего осужденного было обнаружено, в бутылке из-под кефира, неизвестное вещество синего цвета, внешне похожее на наркотическое.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.