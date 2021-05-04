В Сумской СИЗО передали наркотики в кефире

В Сумском следственном изоляторе, в ходе осмотра посылки, поступившей для 43-летнего осужденного было обнаружено, в бутылке из-под кефира, неизвестное вещество синего цвета, внешне похожее на наркотическое.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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