На Сумщине на аукцион выставлены 13 объектов госсобственности, 8 из них уже нашли своего хозяина

По ее словам, на 2021 год в перечень объектов, подлежащих приватизации, включены 45 объектов. В частности, 29 объектов - это отдельное имущество, 12 объектов незавершенного строительства, один объект социально-культурного назначения и государственный пакет акций в размере 48% частного общества «Хлебозавод «Железнодорожник». Также в перечень включены два единых имущественных комплекса - это единые имущественные комплексы ГП «Вировское» в Конотопском районе и ГП «Сумской экспертно-технический центр Гоструда» в г. Сумы.
«Все объекты малой приватизации продаются исключительно через электронные аукционы ProZorro.Продажи, - рассказала Лариса Куриленко. - Эта система построена на принципах полной прозрачности. Электронные торги происходят публично и открыто. Любой без регистрации может следить за ходом электронных торгов. По состоянию на 1 июня на аукционы выставлено 13 объектов государственной собственности. 8 из них уже нашли своего владельца».
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