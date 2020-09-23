На Сумщине ВНО по украинскому языку и литературы сдавали 5807 человек

В нем традиционно принимает участие наибольшее количество участников. К участию в тестировании по украинскому языку и литературе по области зарегистрировалось 6692 человека, явились - 5807 человек, что составляет 86,8%; по украинскому языку - зарегистрировалось 3023 человека, явилось - 1512 человек, что составляет 50,0%.
Общее количество пунктов проведения внешнего независимого оценивания, на базе которых участники выполняли сертификационные работы, - 49 (в городах Сумы, Конотоп, Ромны, Шостка, Глухов, Ахтырка).
На всех пунктах проведения внешнего оценивания дежурили медицинские работники; охрану общественного порядка осуществляли работники Национальной полиции.
Лица, уполномоченные на осуществление контроля за проведением внешнего независимого оценивания и общественные наблюдатели, на пунктах ВНО в Сумской области отсутствовали.
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