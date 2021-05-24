На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым из окна. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Пустовойтовка.
Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено стены и потолок на площади до 16 кв. м, мебель, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.
В 19:12 возгорание локализовали, а в 19:29 - потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работники от местной пожарной команды с. Пустовойтовка.
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