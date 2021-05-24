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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

1 июня в 18:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Береговая в с. Вовковцы на Роменщине.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым из окна. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Пустовойтовка.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено стены и потолок на площади до 16 кв. м, мебель, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 19:12 возгорание локализовали, а в 19:29 - потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работники от местной пожарной команды с. Пустовойтовка.

Общество Пожар
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