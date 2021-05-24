В Сумах три пожарки тушили мусор в кладовке многоэтажки

О пожаре сообщили местные жители, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что горят вещи домашнего обихода и мусор на площади до 1 кв. м в кладовке на 1-м этаже 9-этажного жилого дома, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные квартиры граждан.
В 3:34 возгорание локализовали, а в 3:38 - благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидировали первичными средствами пожаротушения.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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