В Сумах три пожарки тушили мусор в кладовке многоэтажки Сегодня, 2 июня, в 3:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в многоэтажке по ул. Леваневского в Сумах.

О пожаре сообщили местные жители, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что горят вещи домашнего обихода и мусор на площади до 1 кв. м в кладовке на 1-м этаже 9-этажного жилого дома, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные квартиры граждан.

В 3:34 возгорание локализовали, а в 3:38 - благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидировали первичными средствами пожаротушения.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.