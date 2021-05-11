Под Сумами на ходу загорелся ВАЗ На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.

1 июня в 17:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2105 по ул. Центральная в с. Степановка Сумского района.

По словам владельца, во время движения автомобиль остановился, а после попытки завести его снова, он увидел пламя, которое выходило из-под капота. Водитель самостоятельно пытался ликвидировать пожар имеющимся огнетушителем. Свидетели сообщили о происшествии спасателям.

На место происшествия направили дежурный караул 29-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию было установлено, что огнем охвачено моторный отсек, двигатель, салон автомобиля, два передних колеса. В 18:02 пожар был локализован, в 18:19-ликвидирован.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Всего на тушение привлекалось 1 единица специальной техники и 2 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.