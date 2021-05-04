На Сумщине будут судить трех наркодельцов

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые в подпольной нарколаборатории изготавливали амфетамин в больших размерах (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311 УК Украины).
По данным следствия, 30-летний житель г. Конотоп на окраине города в дачном доме устроил лабораторию для изготовления психотропного вещества «амфетамин». К своей противоправной деятельности он привлек еще двух человек. В течение 5 месяцев обвиняемые из приобретенных ингредиентов изготавливали психотропы. Готовые наркотики реализовывали наркозависимым лицам.
2 февраля 2021 года правоохранители провели 6 обысков, в частности в так называемой лаборатории, по месту жительства задержанных, в их авто. Во время указанных следственных действий изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 20 г готового амфетамина и около 200 г прекурсоров.
Деятельность нарколаборатории прекращена сотрудниками Управления стратегических расследований в Сумской области, следственного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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