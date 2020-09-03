После «Большой стройки» в Конотопской гимназии остались аварийные помещения 1 июня Конотоп с рабочим визитом посетили замглавы Сумской областной государственной администрации Тарас Савченко и директор департамента экономического развития и торговли ОГА Александр Кучков.

Как сообщает Конотопской горсовет на странице в Фейсбуке, поговорили и о наболевшем: в частности, главой управления образования городского совета Людмилой Игнатенко до сведения делегации был доведен ряд проблемных вопросов по завершению выполнения работ по реконструкции Конотопской гимназии. При осмотре учебного заведения заместитель главы облгосадминистрации совместно с главой РГА Александром Бескоровайным пообещали представителям городской власти посодействовать в скорейшем решении вопроса о привлечении к ответственности подрядной организации, которая выполняла ремонтные работы, в результате чего образовательному заведению был нанесен значительный ущерб и вызвано аварийное состояние части помещений школы.

Напомним: бывший глава Сумской ОГА Роман Грищенко еще в сентябре прошлого года отчитался, что «Большая стройка» в Конотопской гимназии завершена, хотя тогда детям пришлось продолжить дистанционное обучение на две недели, так как здание не было готово к приему школьников.