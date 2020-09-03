Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:35236

После «Большой стройки» в Конотопской гимназии остались аварийные помещения

1 июня Конотоп с рабочим визитом посетили замглавы Сумской областной государственной администрации Тарас Савченко и директор департамента экономического развития и торговли ОГА Александр Кучков.

Как сообщает Конотопской горсовет на странице в Фейсбуке, поговорили и о наболевшем: в частности, главой управления образования городского совета Людмилой Игнатенко до сведения делегации был доведен ряд проблемных вопросов по завершению выполнения работ по реконструкции Конотопской гимназии. При осмотре учебного заведения заместитель главы облгосадминистрации совместно с главой РГА Александром Бескоровайным пообещали представителям городской власти посодействовать в скорейшем решении вопроса о привлечении к ответственности подрядной организации, которая выполняла ремонтные работы, в результате чего образовательному заведению был нанесен значительный ущерб и вызвано аварийное состояние части помещений школы.

Напомним: бывший глава Сумской ОГА Роман Грищенко еще в сентябре прошлого года отчитался, что «Большая стройка» в Конотопской гимназии завершена, хотя тогда детям пришлось продолжить дистанционное обучение на две недели, так как здание не было готово к приему школьников.

Общество Конотопская гимназия
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Губернатор Сумщины обманул Премьер-министра
22.09.2020 14:14

Губернатор Сумщины обманул Премьер-министра

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко похвастался завершенным капремонтом в пяти школах....

Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн
03.09.2020 16:34

Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн

Школьники Конотопской гимназии пока будут учиться онлайн....

Новости

На Сумщине еще 72 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:41
После «Большой стройки» в Конотопской гимназии остались аварийные помещения
Сегодня 09:35
Мэр Сум принял участие в шахматном турнире
Сегодня 09:18
Директору «Сумского НПО» избрана мера пресечения
Сегодня 09:17
ФК «Сумы» сыграет против чемпиона Украины
Сегодня 08:46
Вітаємо з днем народження Володимира Голубничого!
Сегодня 08:33
Зіркові вчителі Сумщини закликають колег номінуватися на Global Teacher Prize Ukraine
Сегодня 08:04
Патрульные спасли сумчанина, который хотел прыгнуть с моста
Вчера 21:46
НАПК составило сразу 10 админпротоколов на мэра Ахтырки
Вчера 19:38
Сумчанка отличилась во Львове
Вчера 18:39
Экс-командира ахтырских саперов, погибших в Балаклее в 2019 году, будут судить за халатность
Вчера 17:57
Дітей Сумщини запрошують до участі у флешмобі «Чемпіони кібербезпеки»
Вчера 17:54
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
Вчера 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
У Сумах поставили виставу про те, що буде з нами після життя
27.05.2021 12:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.