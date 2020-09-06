Мэр Сум принял участие в шахматном турнире

Турнир собрал 23 юных шахматиста, к которым также присоединился мэр Сум Александр Лысенко. О его успехах ничего не сообщается, а призерами стали:
Юноши 2007 г.р.: 1 место - Наумов Артур, 2 - Островский Антон, 3 - Костян Даниил.
Девушки 2007 г.р.: 1 - Заморуева Мария, 2 - Наумова Валерия, 3 - Кайдаш Ангенина и Морозова Мария.
Юноши 2009-2010 г.р.: 1 - Гай Владислав и Самойленко Иван, 2 - Бондарь Андрей и Адамович Натан, 3 - Саваш Денис и Бандура Илай.
Юноши 2011-2012 г.р.: 1- Падалка Герман, 2 - Парфенчук Александр.
Юноши 2013-2015 г.р.: 1 - Снегерьов Иван, Гапоненко Иван, 2 - Петриченко Глеб, Пархоменко Дмитрий, 3 - Копытин Григорий, Литвиненко Антон.
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