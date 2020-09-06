Мэр Сум принял участие в шахматном турнире 1 июня в Сумском Дворце детей и юношества прошел ежегодный шахматный турнир ко «Дню защиты детей».

Турнир собрал 23 юных шахматиста, к которым также присоединился мэр Сум Александр Лысенко. О его успехах ничего не сообщается, а призерами стали:

Юноши 2007 г.р.: 1 место - Наумов Артур, 2 - Островский Антон, 3 - Костян Даниил.

Девушки 2007 г.р.: 1 - Заморуева Мария, 2 - Наумова Валерия, 3 - Кайдаш Ангенина и Морозова Мария.

Юноши 2009-2010 г.р.: 1 - Гай Владислав и Самойленко Иван, 2 - Бондарь Андрей и Адамович Натан, 3 - Саваш Денис и Бандура Илай.

Юноши 2011-2012 г.р.: 1- Падалка Герман, 2 - Парфенчук Александр.

Юноши 2013-2015 г.р.: 1 - Снегерьов Иван, Гапоненко Иван, 2 - Петриченко Глеб, Пархоменко Дмитрий, 3 - Копытин Григорий, Литвиненко Антон.