На Сумщине еще 72 случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 2 июня в Сумской области 77 017 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 72 человек (Белопольский район - 5, Глухов - 3, Конотоп - 8, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 39, Сумской район - 5, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1293 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 73 980 человек, из них за минувшие сутки - 187 (Белопольский район - 8, Великописаревский район - 4, Глухов - 6, Конотоп - 46, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 5, Лебединский район - 5, Ахтырка - 4, Ромны - 4, Роменский район - 1, Сумы - 63, Сумской район - 11, Тростянецкий район - 16, Шостка - 5, Ямпольский район - 2).