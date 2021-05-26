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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:56312

У Сумах відбудеться презентація пригодницького роману та тревел-вечірка

Вечір з відомою мандрівницею Анною Морозовою, яка відвідала 70 країн та здійснила навколосвітню подорож автостопом відбудеться 5 червня у Сумах у Трибуна-парк на стадіоні «Ювілейний». Початок о 19.00.

В програмі презентація авантюрного психологічного роману про пригоди українського моряка «Четвертий помічник святого Христофора», вільне спілкування, обмін мандрівним досвідом, лайфхаки про подорожі під час пандемії та розіграш призів з Південної Африки.

Анна Морозова – письменниця і мандрівниця. Перший роман відображає багатий на пригоди досвід автора. Анна виступала з освітніми лекціями, була спікером на TEDx, створила перший в Україні форум самостійних подорожей Travelage, вела активну громадську діяльність та мотивувала тисячі людей почати подорожувати.

Приходь та проведи вечір цікаво та з користю!

Вхід вільний. Реєстрація обов’язкова для дотримання карантинних норм кількості присутніх гостей.

Заходь на сайт, обирай своє місто та реєструйся!

https://book.anna-morozova.com/event/

Досуг Анонс Презентация книги
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Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
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14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
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