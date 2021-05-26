У Сумах відбудеться презентація пригодницького роману та тревел-вечірка

В програмі презентація авантюрного психологічного роману про пригоди українського моряка «Четвертий помічник святого Христофора», вільне спілкування, обмін мандрівним досвідом, лайфхаки про подорожі під час пандемії та розіграш призів з Південної Африки.
Анна Морозова – письменниця і мандрівниця. Перший роман відображає багатий на пригоди досвід автора. Анна виступала з освітніми лекціями, була спікером на TEDx, створила перший в Україні форум самостійних подорожей Travelage, вела активну громадську діяльність та мотивувала тисячі людей почати подорожувати.
Приходь та проведи вечір цікаво та з користю!
Вхід вільний. Реєстрація обов’язкова для дотримання карантинних норм кількості присутніх гостей.
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