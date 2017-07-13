Патрульные спасли сумчанина, который хотел прыгнуть с моста Днем 31 мая патрульные Роман Жибик и Богдан Толкачев осуществляли измерение скорости движения транспортных средств по улице Героев Крут, когда заметили мужчину, который перелез через перила и собирался прыгнуть с моста.

Через мгновение инспекторы уже были у мужчины, однако он приказал не приближаться и угрожал совершить самоубийство. Сумчанин рассказал полицейским о сложных жизненных обстоятельствах, побудивших его к такому поступку.

В течение часа стражи порядка и неравнодушные прохожие поддерживали контакт с мужчиной и просили не делать непоправимого. На подмогу прибыл еще один экипаж патрульных - Павел Зарва и Руслан Мельник.

Совместными усилиями патрульным удалось отговорить мужчину от намерения сделать роковой шаг. Инспекторы вывели гражданина на откровенный разговор и уговорили его продолжать жить.

На место происшествия патрульные полицейские вызвали медиков, спасенного госпитализировали.