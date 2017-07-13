Патрульные спасли сумчанина, который хотел прыгнуть с моста

Через мгновение инспекторы уже были у мужчины, однако он приказал не приближаться и угрожал совершить самоубийство. Сумчанин рассказал полицейским о сложных жизненных обстоятельствах, побудивших его к такому поступку.
В течение часа стражи порядка и неравнодушные прохожие поддерживали контакт с мужчиной и просили не делать непоправимого. На подмогу прибыл еще один экипаж патрульных - Павел Зарва и Руслан Мельник.
Совместными усилиями патрульным удалось отговорить мужчину от намерения сделать роковой шаг. Инспекторы вывели гражданина на откровенный разговор и уговорили его продолжать жить.
На место происшествия патрульные полицейские вызвали медиков, спасенного госпитализировали.
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