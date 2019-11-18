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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Экс-командира ахтырских саперов, погибших в Балаклее в 2019 году, будут судить за халатность

По факту взрывов на технической территории военной части в городе Балаклея Харьковской области, где погибли двое ахтырчан, подозревается бывший майор Вооруженных Сил Украины.

31 мая под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего майора Вооруженных Сил Украины за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, причинившее тяжкие последствия (ч . 3 ст. 425 УК Украины).

По данным следствия, 15 ноября 2019 года в результате небрежного отношения к службе офицера на технической территории военной части в городе Балаклея Харьковской области произошли взрывы элементов ЗРК ЗМ9 «Куб», что повлекло получения телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими и гибель трех военнослужащих, которые были задействованы в разминировании и загрузке этих взрывоопасных предметов в военной части.

Проведенными экспертизами подтверждено, что небрежное отношение указанного лица к службе находится в причинно-следственной связи с наступлением вышеуказанных тяжких последствий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование по факту взрывов на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области продолжается, следствием проверяются действия (бездействие) других военных должностных лиц.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним: двое погибших на взрывах в Балаклее это военнослужащие 91-го отдельного полка оперативного обеспечения - старший солдат Денис Ярмак и прапорщик Дмитрий Мовчан из Ахтырки. Обоим было по 26 лет, у Дмитрия остались двое маленьких детей, у Дениса - мать.

Право Балаклея
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