Центральна міська бібліотека запрошує сумчан переглянути виставку дитячої художньої творчості

В експозиції представлені творчі роботи учнів 27 групи художньої школи.
Твори виконані під керівництвом педагога Катерини БОРИКИ в різних жанрах та техніках: акварель, гуаш, пастель. Їх назва – «Промені сонця», «Весняний натюрморт», «Космічні фантазії», «Прогулянка», «Мишенята.
Діятиме виставка до 14 червня.
Міська галерея запрошує у вівторок, 1 червня, на дві нові виставки....
З нагоди Дня вишиванки у Сумській центральній міській бібліотеці імені Т.Г. Шевченка відкрилася художня виставка «Душі моєї вишиванка»....
Сумчан запрошують відвідати прекрасний світ мистецтва живопису, скульптури з пластеліну та фотографії у міській галереї, де днями стартував показ одразу...
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