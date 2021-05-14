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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:2597

Центральна міська бібліотека запрошує сумчан переглянути виставку дитячої художньої творчості

У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка з нагоди Міжнародного дня захисту дітей презентували виставку робіт вихованців дитячої художньої школи ім. М. Лисенка – «Територія щасливого дитинства».

В експозиції представлені творчі роботи учнів 27 групи художньої школи.

Твори виконані під керівництвом педагога Катерини БОРИКИ в різних жанрах та техніках: акварель, гуаш, пастель. Їх назва – «Промені сонця», «Весняний натюрморт», «Космічні фантазії», «Прогулянка», «Мишенята.

Діятиме виставка до 14 червня.

Досуг Выставка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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