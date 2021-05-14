Центральна міська бібліотека запрошує сумчан переглянути виставку дитячої художньої творчості

В експозиції представлені творчі роботи учнів 27 групи художньої школи.

Твори виконані під керівництвом педагога Катерини БОРИКИ в різних жанрах та техніках: акварель, гуаш, пастель. Їх назва – «Промені сонця», «Весняний натюрморт», «Космічні фантазії», «Прогулянка», «Мишенята.

Діятиме виставка до 14 червня.