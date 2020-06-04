На Сумщине завершили расследование смерти работника на производстве Комиссия под председательством должностных лиц Управления Гоструда в Сумской области завершила специальное расследование несчастного случая, произошедшего в ноябре 2020 года на одном из предприятий Сумщины.

Трагедия произошла в цехе, где расположена машина для сортировки пухо-перьевых сырья. Пострадавший во время выполнения своих должностных обязанностей попал внутрь машины, в результате чего получил многочисленные телесные повреждения, которые оказались не совместимы с жизнью. Работник погиб в реанимационном отделении больницы.

Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай связан с производством.

В ходе расследования было установлено, что основной причиной несчастного случая является нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования, машин, механизмов. Кроме того, установлен факт невыполнения требований инструкций по охране труда и допуск работодателем своих работников к работе без обучения и проверки знаний по охране труда.

По результатам расследования комиссия разработала меры по предотвращению подобных несчастных случаев.

Управление Гоструда в Сумской области в очередной раз подчеркивает, что в соответствии со ст. 13 Закона Украины «Об охране труда» работодатель обязан создать на рабочем месте безопасные условия труда: обязательно проводить со своими работниками инструктажи по технике безопасности, организовывать обучение и надлежащий контроль за соблюдением правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства работником.