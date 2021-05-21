Сумской атлет выполнил олимпийский норматив В минувший уик-энд Кишинев принимал открытый чемпионат Молдовы по легкой атлетике.

Участие в соревнованиях приняли и несколько украинских атлетов. Из столицы Молдовы они вернулись с четырьмя олимпийскими нормативами.

Среди них сумской толкатель ядра Игорь Мусиенко, который в этом году уже приблизился к олимпийскому нормативу, установив личный рекорд. От него ждали прогресс в результатах в течение сезона, и уже на открытом чемпионате Молдовы ему удалось впервые в карьере отправить ядро за 21 метр, победить и выполнить норматив в Токио – 21,15 м.