Сумской атлет выполнил олимпийский норматив

Участие в соревнованиях приняли и несколько украинских атлетов. Из столицы Молдовы они вернулись с четырьмя олимпийскими нормативами.
Среди них сумской толкатель ядра Игорь Мусиенко, который в этом году уже приблизился к олимпийскому нормативу, установив личный рекорд. От него ждали прогресс в результатах в течение сезона, и уже на открытом чемпионате Молдовы ему удалось впервые в карьере отправить ядро за 21 метр, победить и выполнить норматив в Токио – 21,15 м.
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