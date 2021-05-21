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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:03231

Сумской атлет выполнил олимпийский норматив

В минувший уик-энд Кишинев принимал открытый чемпионат Молдовы по легкой атлетике.

Участие в соревнованиях приняли и несколько украинских атлетов. Из столицы Молдовы они вернулись с четырьмя олимпийскими нормативами.

Среди них сумской толкатель ядра Игорь Мусиенко, который в этом году уже приблизился к олимпийскому нормативу, установив личный рекорд. От него ждали прогресс в результатах в течение сезона, и уже на открытом чемпионате Молдовы ему удалось впервые в карьере отправить ядро за 21 метр, победить и выполнить норматив в Токио – 21,15 м.

Спорт Игорь Мусиенко Легкая атлетика
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