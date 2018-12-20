В Сумах чиновники стали донорами крови для маленьких пациентов

Благотворительное мероприятие провели по инициативе заместителя городского головы Станислава Полякова. Чиновник отметил, что это не одноразовая акция: кровь планируют сдавать регулярно.
«В этот символический день мы коллективно хотим сделать доброе дело - помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Среди нас те, кто по собственному желанию, сердца и с искренними помыслами стремится спасти человеческую жизнь своей капелькой крови. Кто-то в этом деле новичок, а некоторые прошел уже полпути к званию «Почетный донор Украины», - рассказал чиновник.
Сначала представители городской власти заполнили в Центре службы крови анкету о состоянии своего здоровья, сделали экспресс-анализ и прошли терапевта, который принимает решение о допуске к сдаче крови. После, для нормализации состояния здоровья участники коллективного флешмоба подкрепились сладким чаем и печеньем и непосредственно сдали кровь или ее компоненты в специальном донорском зале.
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