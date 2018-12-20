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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:37326

В Сумах чиновники стали донорами крови для маленьких пациентов

Руководство города, представители структурных подразделений и депутатского корпуса городского совета пожертвовали кровь для спасения пациентов онкогематологического отделения детской областной клинической больницы.

Благотворительное мероприятие провели по инициативе заместителя городского головы Станислава Полякова. Чиновник отметил, что это не одноразовая акция: кровь планируют сдавать регулярно.

«В этот символический день мы коллективно хотим сделать доброе дело - помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Среди нас те, кто по собственному желанию, сердца и с искренними помыслами стремится спасти человеческую жизнь своей капелькой крови. Кто-то в этом деле новичок, а некоторые прошел уже полпути к званию «Почетный донор Украины», - рассказал чиновник.

Сначала представители городской власти заполнили в Центре службы крови анкету о состоянии своего здоровья, сделали экспресс-анализ и прошли терапевта, который принимает решение о допуске к сдаче крови. После, для нормализации состояния здоровья участники коллективного флешмоба подкрепились сладким чаем и печеньем и непосредственно сдали кровь или ее компоненты в специальном донорском зале.

Общество Донорство
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