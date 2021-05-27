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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Дітей Сумщини запрошують до участі у флешмобі «Чемпіони кібербезпеки»

Сьогодні в Україні заплановано офіційний старт в Сумській області флешмобу «Чемпіони кібербезпеки».Захід покликаний презентувати та поширити просвітницько-профілактичну гру у форматі вікторини «Чемпіони кібербезпеки» (мобільний додаток) щодо підвищення обізнаності дітей у сфері захисту від сучасних методів їх експлуатації з використанням цифрових технологій, попередження кіберзлочинності, популяризації безпечної поведінки в мережі Інтернет

Кожен працівник галузі «Освіта» Сумської області може долучитися до поширення QR-коду і назви гри із зазначенням хештегу #ЧемпіониКібербезпеки через особисті канали інформації (сторінки соціальних мереж тощо). Ключовим змістом у відповідних інформаційних повідомленнях мають бути QR-код і назва гри із зазначенням хештегу #ЧемпіониКібербезпеки.

Довідково. Відповідно до змісту Меморандуму про співпрацю в межах проєкту «Обізнані і захищені», що реалізується громадською організацією «Ліга сучасних жінок», за фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні на 1 червня 2021 року заплановано офіційний старт в Сумській області флешмобу «Чемпіони кібербезпеки»

 
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