Визначено півфіналістів ліги КВН «Сумка»

За путівку до наступного етапу сезону змагалися 10 команд. За результатами двох ігор до півфіналу пройшли команди «Мадам» та «Квас-Тарас» (СумДУ). На інших чекав додатковий конкурс – зворотна розминка з журі, яка і визначила долю чвертьфіналістів. Загалом, до півфіналу потрапили вісім команд: Мадам (Суми), Квас-Тарас (СумДУ), ИкПорт(СумДУ), Морфій (МІ СумДУ), Всем спасибо (СумДУ), Гроздья рябины (СумДУ), Блондінки (Суми), Бастер (СумДУ).
Кращим актором за рішенням журі став Денис Теплинський, команда «Морфій» (МІ СумДУ), кращою акторкою – Домініка Сукоцкіте, команда «Квас-Тарас» (СумДУ).
Наступна гра відбудеться 26 вересня.
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