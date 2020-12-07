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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Сумыоблэнерго» наносит ответный удар: энергетики ответили главному дорожнику Сум

АО «Сумыоблэнерго» призывает действовать в законодательной плоскости и избегать дискредитаций.

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.

«В марте на одном из коммунальных предприятий Сумской городского совета произошло резонансное событие. В ходе плановой проверки работники АО "Сумыоблэнерго" обнаружили остановку прибора учета электроэнергии КП "Дорремстрой". Используя высокочастотный излучатель - так называемую "пушку" - коммунальное предприятие осуществляло кражу электроэнергии. При этом руководитель предприятия препятствовал ее обнаружению.

По факту кражи, зафиксированному специалистами АО "Сумыоблэнерго" и представителями правоохранительных органов, был составлен акт о нарушении и предъявлен счет КП "Дорремстрой" на оплату неучтенной электроэнергии.

Заметим, что после обнаружения работниками АО "Сумыоблэнерго" постороннего вмешательства в работу расчетного прибора учета электроэнергии КП "Дорремстрой" и устранения указанного нарушения, потребление электрической энергии коммунальным предприятием в апреле 2021 увеличилось на 18 224 кВт-ч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

АО "Сумыоблэнерго" принимает все предусмотренные законодательством меры по предотвращения краж электроэнергии потребителем. Для предотвращения вмешательства в работу приборов учета электроэнергии, доступ к узлу учета и с учетной электросетей закрывается и пломбируется. Такой способ противодействия безучетного потребления электроэнергии предусмотрен действующими нормативными документами, и у потребителей, которые не намерены нарушать учет электроэнергии, пломбирование возмущение не вызывает.

АО "Сумыоблэнерго" всегда действует в рамках действующего законодательства и постоянно предостерегает потребителей от краж электроэнергии. Ведь это преступление, предусматривает ответственность по статье 188-1 Уголовного кодекса Украины. Поэтому КП "Дорремстрой", как и любые другие потребители, которые нарушили законодательство, будет отвечать за свои действия, независимо от стремления топ-менеджмента этого предприятия публично дискредитировать АО "Сумыоблэнерго" и тем самым завуалировать или оправдать воровство электроэнергии», - говорится в сообщении.

Напомним: на прошлой неделе директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера обвинил руководство «Сумыоблэнерго» во всесильности…

Общество Дорремстрой ПАО «Сумыоблэнерго»
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