Футболист липоводолинского «Альянса» признан лучшим игроком месяца в Первой лиге

Им признан футболист «Альянса» Николай Агапов, который за май отметился 5 голами в воротах соперников. Остальные три гола он забил еще в первом туре в матче против «ВПК-Агро» (3:2) и 16-м туре (дубль) против того же соперника, но в выездном поединке (3:1).
В мае же он стал героем победы в Горишних Плавнях (3:2), где оформил хет-трик, а также прямым участником уверенных викторий своей команды над «Полесьем» (4:2) и «Прикарпатьем» (4:1) в домашних матчах, сообщает пресс-служба ПФЛ.
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