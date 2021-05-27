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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:4638

ФК «Сумы» сыграет против чемпиона Украины

В воскресенье, 6 июня, в Сумах пройдет матч ¼ финала чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд.

На стадионе «Авангард» ФК «Сумы» примет чемпиона Украины «Викторию» из Николаевки. Первый матч 1/4 финала начнется в 17.00. Ответный пройдет через неделю.

Спорт Виктория Николаевка ФК Сумы Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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