ФК «Сумы» сыграет против чемпиона Украины

На стадионе «Авангард» ФК «Сумы» примет чемпиона Украины «Викторию» из Николаевки. Первый матч 1/4 финала начнется в 17.00. Ответный пройдет через неделю.
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