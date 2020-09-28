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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Зіркові вчителі Сумщини закликають колег номінуватися на Global Teacher Prize Ukraine

Вп’яте організатори розшукують з усієї України вчителів-новаторів, які натхненно навчають дітей, дбають про розвиток якісної освіти та своїм прикладом надихають колег. Ім’я переможця оголосять 2 жовтня 2021 року, у Міжнародний день учителя. Головний приз — це чверть мільйона гривень!

Вчительський Оскар

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для талановитих вчителів в Україні. Це частина світового руху Global Teacher Prize, який заснував арабський мільярдер Санні Варкі, щоб відзначити досягнення вчителів на найвищому рівні. Переможець міжнародної премії отримує 1 мільйон доларів США. У сфері освіти це перша та єдина премія такого рівня!

“Вчительський Оскар” в Україні заснувала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році. Головна ідея — підкреслити важливість педагогів та підвищити престиж цієї професії в українському суспільстві. За 5 років існування премії взяли участь понад 8 500 українських вчителів! Із великих міст та маленьких селищ, з обласних ліцеїв та сільських шкіл, із західної частини країни та східної… Всеукраїнський національний масштаб!

Минулого року Вікторія Ломака, вчителька з англійської, що проживає в Сумах, стала однією з ТОП-10 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Після премії мене почали запрошувати на конференції для педагогів Сумщини. Також я пройшла позачергову атестацію, під час якої підтвердила вищу категорію та отримала звання “старший вчитель“. Ось мої три тези, чому варто номінуватися: премія — це ліки проти вигорання, це підвищення віри в себе, це мотивація працювати з дітьми“, — ділиться пані Вікторія.

Також в номінації “Вибір серцем” відзначили ще одну жительку Сумщини Вікторію Щербакову, вчительку початкових класів із міста Кролевець. Пані Вікторія навчає при лікарнях дітей з інвалідністю і справді любить свою роботу: «Раніше мені прийшов лист, що я не увійшла до ТОП-50. Думаю, ну, не потрапила я в призери, але я працюю, я надихаюсь дітьми. Колеги, не бійтеся літати, мрії здійснюються!» Переможниця отримала 70 тисяч гривень та можливість поїхати на освітній форум Global Teacher Prize.

Можливості для кожного

“Вчителі — важливі”, — незмінне гасло Global Teacher Prize Ukraine, адже країна має знати своїх героїв-агентів освітянських змін.

Подати заявку на участь може кожен учитель. Для цього необхідно до 1 серпня заповнити форму на сайті премії globalteacherprize.org.ua. Номінувати улюблених вчителів можуть також учні, батьки, колеги та рідні. Організатори закликають не втрачати таку можливість!

Переможець отримає грошову винагороду у 250 000 тис., поїздку на Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації власних освітніх проєктів від «Освіторії».

Окрім головного призу, фіналісти отримають також призи від партнерів премії. Цьогоріч організатори вже оголосили такі номінації:

  • Найкращий вчитель хімії отримає 200 тисяч гривень для себе та своєї школи;
  • Номінація “Здійснення мрії” принесе переможцю реалізацію  мрії;
  • “Вибір серцем” відзначить учителя, який навчає при лікарнях та вчителя-волонтера з прифронтових регіонів. 

Які ще будуть номінації, що підготували організатори до ювілейного сезону? Стежте за новинами на офіційних сторінках премії у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Общество Global Teacher Prize Образование
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