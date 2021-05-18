Жители Сумщины, которые записаны на вакцинацию через «Дію», смогут получать прививки в выходные

«Учитывая то, что в Украину поступает большое количество вакцин против COVID-19, в Сумской области проводятся прививочные сессии выходного дня, когда приглашаются желающие привиться, независимо от того, к какой приоритетной группы они относятся», - сообщила Галина Хомета.
Сейчас медицинскими работниками прорабатываются списки жителей области, которые записаны в реестр ожидания на вакцинацию через приложение «Дія». Эти люди приглашаются на установленную дату прививки.
«Все, кто записался, уже в эти выходные могут обращаться в кабинеты прививки на своей территории и пройти вакцинацию в живой очереди», - отметила Галина Хомета.
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