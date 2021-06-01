Сумчане задолжали водоканалу 52 млн грн, государство – еще 46 млн грн В КП «Горводоканал» считают, что чрезмерное внимание со стороны силовых структур к деятельности предприятия не только усложняет рабочий процесс, но и негативно сказывается на общественном настроении.

События последних двух недель существенно дискредитируют коллектив предприятия, что прогнозируемо вызывает общественное беспокойство. Как следствие, еще больше снижается уровень оплат за услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

На сегодня горожане задолжали водоканалу уже более 52 млн гривен, более 46 млн гривен задолжало государство по разнице в тарифах. Такие суммы недополученных средств не могут не сказываться на работе предприятия.

КП «Горводоканал» как предприятие критической инфраструктуры функционирует 24 часа в сутки. С отстранением директора водоканал переживает сегодня не лучшие времена, однако это не приводит к снижению работоспособности и ответственности специалистов по выполнению своих обязанностей, которые должны вовремя получать заработную плату. К тому же предприятие имеет обязательства по оплате за электроэнергию и налогов, должно закупать необходимые материалы для устранения аварий, реагенты, горюче-смазочные материалы, комплектующие для техники, средства дезинфекции и индивидуальной защиты для своих работников и т.п.

На сегодня круглосуточное водоснабжение и водоотведение не просто являются элементами комфорта, а факторами, которые мешают распространение коронавируса, обеспечивают нормальное функционирование медицинских учреждений.

В КП обращаются ко всем должникам с большой просьбой решить вопрос оплаты услуг.

Попутно благодарят каждого, кто вовремя и в полном объеме оплачивает счета.

Потребителям, имеющим задолженность, КП «Горводоканал» всегда идет на встречу и в случае необходимости предлагает заключить договор по реструктуризации. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел.