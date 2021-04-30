Россиянин, пересекший границу, назвался сумским пограничникам украинцем (видео) Признался, что паспорт с двуглавым орлом закопал в лесу.

На днях в Сумской пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно перейти границу.

Мужчину, который около двух часов ночи пробирался к границе под покровом темноты, с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы «Мирополье». После задержания нарушитель назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство этого у него обнаружили ксерокопию паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал где-то в лесу.

Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.