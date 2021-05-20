В Сумах задержали налоговика, который требовал взятку у врача-стоматолога Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований задержали начальника одной из налоговых инспекций в Сумской области во время получения взятки.

По данным следствия, налоговик шантажировал врача-стоматолога проверкой его предпринимательской деятельности. Чтобы избежать проверки, глава местной налоговой требовал взятку в размере 1 тыс. долларов США.

В случае неуплаты он угрожал штрафными санкциями и незаурядными проблемами.

ГБР задержало налоговика 31 мая 2021 года при передаче 1 тыс. долларов США.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и УСБУ в Сумской области, сообщает ГБР.