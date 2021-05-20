В Сумах задержали налоговика, который требовал взятку у врача-стоматолога

По данным следствия, налоговик шантажировал врача-стоматолога проверкой его предпринимательской деятельности. Чтобы избежать проверки, глава местной налоговой требовал взятку в размере 1 тыс. долларов США.
В случае неуплаты он угрожал штрафными санкциями и незаурядными проблемами.
ГБР задержало налоговика 31 мая 2021 года при передаче 1 тыс. долларов США.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и УСБУ в Сумской области, сообщает ГБР.
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