Для 4147 жителей Сумщины вакцинация против COVID-19 уже завершилась Об этом сообщила во время брифинга заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета.

По ее словам, по состоянию на 1 июня в области сделано 35217 прививок, привилось 31070 человек, в том числе 4147 пациентов - двумя дозами. За 31 мая в области было проведено 569 прививок.

Галина Хомета также сообщила, что в область всего поступило 14240 доз вакцины CoronaVac, из которых - 2280 доз вакцин для прививки 1140 человек двумя дозами (для учителей, привлеченных к проведению ВНО и маломобильных групп населения) и 11960 доз для прививки 5980 работников спецсвязи, прокуратуры и топливно-энергетического комплекса.