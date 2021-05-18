Для 4147 жителей Сумщины вакцинация против COVID-19 уже завершилась

По ее словам, по состоянию на 1 июня в области сделано 35217 прививок, привилось 31070 человек, в том числе 4147 пациентов - двумя дозами. За 31 мая в области было проведено 569 прививок.
Галина Хомета также сообщила, что в область всего поступило 14240 доз вакцины CoronaVac, из которых - 2280 доз вакцин для прививки 1140 человек двумя дозами (для учителей, привлеченных к проведению ВНО и маломобильных групп населения) и 11960 доз для прививки 5980 работников спецсвязи, прокуратуры и топливно-энергетического комплекса.
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