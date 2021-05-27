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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:03356

На Сумщине осуждены двое серийных мошенников

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 34-летнего мужчины и его 28-летней сообщницы, которые обманывали доверчивых граждан по всей Украине.

По данным следствия, мужчина наладил механизм систематического и незаконного обогащения, привлекая к противоправной деятельности свою знакомую. В частности, мужчина рассылал случайным людям смс о якобы заблокированном счете в банковском учреждении. Когда пострадавшие звонили на указанный в сообщении номер, злоумышленник, представляясь сотрудником банка, спрашивал у них данные, с помощью которых с карты снимал все средства. Чтобы избежать разоблачения, он перечислял средства с одной карты на другую, его сообщница снимала наличные в банкомате, 20% оставляла себе, а остальные перечисляла на банковские счета.

Благодаря слаженной работе прокуратуры и полиции 24 ноября 2020 года непосредственно во время совершения преступления мужчину задержали. Личность сообщницы также была установлена.

Доказана их причастность к 8 подобных мошенничествам. Злоумышленники обманули доверчивых граждан со всей Украины почти на 60 тыс. грн.

В суде обвиняемые вину свою признали, уверяли, что раскаиваются. По приговору суда мужчина осужден к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, женщину приговорили к 4 годам лишения свободы, при этом освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года (ч. 2 и ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст. 190 и ч. 3 ст. 190 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Мошенничество Приговор суда
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