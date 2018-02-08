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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах согласовали списки участников АТО, которые подали заявления на получение жилья

Совет участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции при городском голове обработал предварительные списки участников АТО / ООС, которые в 2021 году подали заявления на получение единовременной целевой материальной помощи на приобретение жилья.

Заседание состоялось в четверг, 27 мая.

В итоге Совет согласовал предварительные списки участников АТО / ООС, которые в этом году подали заявления на получение единовременной целевой материальной помощи на приобретение жилья, и результаты их рассмотрения.

Предложения и замечания по результатам рассмотрения документов принимаются до 18 июня.

Контактное лицо: секретарь Совета участников АТО и членов семей погибших участников АТО при городском голове Оксана Подус, тел.: 0953491993.

Напомним, прием заявлений длился с 4 января по 31 марта.

Порядок обеспечения жильем участников антитеррористической операции и операции объединенных сил на 2016-2021 годы утвержден решением Сумского городского совета от 21.10.2020 № 7560-МР «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 7 июля 2016 № 954-МР« О утверждении Порядка обеспечения жильем участников антитеррористической операции и операции объединенных сил на 2016-2021 годы» (с изменениями).

Ознакомиться с рейтинговыми списками тут.

Общество Жилье АТО
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