В Сумах согласовали списки участников АТО, которые подали заявления на получение жилья

Заседание состоялось в четверг, 27 мая.
В итоге Совет согласовал предварительные списки участников АТО / ООС, которые в этом году подали заявления на получение единовременной целевой материальной помощи на приобретение жилья, и результаты их рассмотрения.
Предложения и замечания по результатам рассмотрения документов принимаются до 18 июня.
Контактное лицо: секретарь Совета участников АТО и членов семей погибших участников АТО при городском голове Оксана Подус, тел.: 0953491993.
Напомним, прием заявлений длился с 4 января по 31 марта.
Порядок обеспечения жильем участников антитеррористической операции и операции объединенных сил на 2016-2021 годы утвержден решением Сумского городского совета от 21.10.2020 № 7560-МР «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 7 июля 2016 № 954-МР« О утверждении Порядка обеспечения жильем участников антитеррористической операции и операции объединенных сил на 2016-2021 годы» (с изменениями).
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