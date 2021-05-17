Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители ул. 2-я Набережная реки Стрелка, ул. Айвазовского, ул. Ватутина, ул. Вавилова, ул. Шишкаревская, ул. Кузнечная, пер. Кнышевский, пер. Профсоюзный.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по проспекту Михаила Лушпы, 7 в 16:45 прекращена подача воды в нескольких домов по...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
Из-за установки самого высокого флагштока для национального флага Украины, инициатором которого был губернатор Сумщины Василий Хома, два учебных заведения в...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....