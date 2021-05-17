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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:30272

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей.

Временно не получают воду жители ул. 2-я Набережная реки Стрелка, ул. Айвазовского, ул. Ватутина, ул. Вавилова, ул. Шишкаревская, ул. Кузнечная, пер. Кнышевский, пер. Профсоюзный.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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