На Сумщине 76 945 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 1 июня в Сумской области 76 945 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 35 человек (Белопольский район - 7, Бурынский район - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 2, Ахтырский район 4, Путивльский район - 3, Сумы - 8, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 4, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1292 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Сумы - 2, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 73 793 человек, из них за минувшие сутки - 246 (Белопольский район - 8, Бурынский район - 9, Великописаревский район - 3, Конотоп - 7, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 9, Липоводолинский район - 16, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 6, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 13, Ромны - 22 Роменский район - 9, Середина-Будский район - 3, Сумы - 57, Сумской район – 16, Тростянецкий район - 12, Шостка - 23 Шосткинский район - 6, Ямпольский район - 9).