В чемпионате Европы по-сумски доиграли второй тур

В группе «Е» шведы с минимальным счетом победили словаков, а испанцы уверенно переиграли поляков, забронировав за собой 1-е место и участие в 1/8 финала.
Швеция («Сумыхимпром») 1:0 Словакия («Валедианс-Peroff»)
Испания («Sumy Psel») 7:3 Польша («Факел»)
В группе «F» венгры расписали мировую с французами, а немцы не оставили шансов португальцам.
Венгрия («Likarske») 4:4 Франция ( «Современник-Libra»)
Португалия («Ника») 1:7 Германия («ЗиКоНи»)
1 июня групповой турнир завершится в двух группах «А» и «В».
1 июня
Группа «А»
17:30 поле №3 Италия («Александрия» Кровное) - Уэльс («КомпСервис»)
17:30 поле №4 Швейцария («Локомотив» Ворожба) - Турция («Сумской филиал ХНУВД»)
Группа «В»
18:30 поле №4 Финляндия (ОЛИСП «Барса») - Бельгия («КБУ»)
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