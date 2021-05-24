В чемпионате Европы по-сумски доиграли второй тур 31 мая продолжились игры в группах «Е» и «F».

В группе «Е» шведы с минимальным счетом победили словаков, а испанцы уверенно переиграли поляков, забронировав за собой 1-е место и участие в 1/8 финала.

Швеция («Сумыхимпром») 1:0 Словакия («Валедианс-Peroff»)

Испания («Sumy Psel») 7:3 Польша («Факел»)

В группе «F» венгры расписали мировую с французами, а немцы не оставили шансов португальцам.

Венгрия («Likarske») 4:4 Франция ( «Современник-Libra»)

Португалия («Ника») 1:7 Германия («ЗиКоНи»)

1 июня групповой турнир завершится в двух группах «А» и «В».

1 июня

Группа «А»

17:30 поле №3 Италия («Александрия» Кровное) - Уэльс («КомпСервис»)

17:30 поле №4 Швейцария («Локомотив» Ворожба) - Турция («Сумской филиал ХНУВД»)

Группа «В»

18:30 поле №4 Финляндия (ОЛИСП «Барса») - Бельгия («КБУ»)