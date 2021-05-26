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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26375

На Сумщине 35 новых случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных

На утро 1 июня в Сумской области лабораторно подтверждено 76 945 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник добавилось 35 случаев. Выздоровело 246 человек, - всего 73 7893. Зафиксировано 3 летальных случая, - всего 1292. Лечатся 1860 человек.

Общество Коронавирус
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