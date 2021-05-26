На Сумщине 35 новых случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных

За понедельник добавилось 35 случаев. Выздоровело 246 человек, - всего 73 7893. Зафиксировано 3 летальных случая, - всего 1292. Лечатся 1860 человек.
По состоянию на 1 июня в Сумской области 76 945 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 31 мая в Сумской области 76 910 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За неделю заболело на треть сумчан меньше....
Статистику предоставила сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
На утро 31 мая в Сумской области лабораторно подтверждено 76 910 случаев заболевания COVID-19....