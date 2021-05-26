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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:58102

В Шостке грузовик сбил пенсионера на велосипеде

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором пострадал 68-летний велосипедист.

Происшествие произошло сегодня, 31 мая, около 18 часов в Шостке. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим по улице Чехова в полицию поступило от водителя грузового автомобиля с полуприцепом.

На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что во время маневра опережения велосипедиста, водитель грузовика увидел в зеркало заднего вида падение водителя двухколесного транспорта и вызвал полицию и «скорую». Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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