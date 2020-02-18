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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские тхеквондистки отличились в Ровно

29-30 мая в Ровно прошёл Всеукраинский открытый рейтинговый турнир «WEST OPEN CUP».

В соревнованиях принимали участие 34 команды, - 408 участников.

От сумского клуба ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и ДЮСШ «Авангард» участие принимало 4 спортсмена.

В первый день выступала Елизавета Мяснянкина, которая заняла первое место, проведя 2 поединка, которые завершила досрочно и не пропустила ни одного удара. Первый бой выиграла со счетом 28:0, второй - 22:0.

Во второй день выступали: Алиса Павленко – 1-ее место (досрочно выиграла в финале со счетом 28:3), Анастасия Гайворонская - 2е место (первый бой - досрочная победа 36:5, во втором поединке выигрывала,но в конце третьего раунда снялась из-за травмы); Редька Влада – 3-е место (первый бой выиграла со счётом 6:2,а в полуфинале проиграла 1 бал будущей чемпионке).

Подготовил спортсменок тренер Александр Хоменко.

Спорт Тхеквондо
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