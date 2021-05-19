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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские студенты – серебряные призеры универсиады

29-30 мая в Ивано-Франковске проходили Всеукраинская универсиада по легкой атлетике.

Сумщину на соревнованиях представляли студенты СумГУ, которые в общем зачете заняли второе место, уступив только столичному Национальному университету физической культуры и спорта.

В личном зачете первые места заняли:

- Александр Погорилко в беге на 200 и 400 м;

- Эдуард Забуженко и Алина Ткач в спортивной ходьбе на 10000 м;

- Анастасия Осокина в беге на 100 м с барьерами;

- Артур Бортников в прыжках с шестом;

- Богдан Егоров в прыжках в длину;

- Андрей Волынець, Артем Данильченко, Владислав Наталуха, Алексей Сергиенко в эстафете 4х100 м;

- Ярослав Демченко, Андрей Нечипоренко, Александр Погорилко и Евгений Швець в эстафете 4х400 м;

- Валентина Авраменко, Дарина Маслюк, Анна Нелепа, Анна Цыбульник в эстафете 4х100 м;

- Алина Богданова, Валентина Демченко, Евгения Мучарова, Анна Цыбульник в эстафете 4х400 м.

Вторыми были:

- Евгений Швець в беге на 400 м с барьерами;

- София Крыловецкая в спортивной ходьбе на 10000 м;

- Валентина Авраменко в метании диска.

Третьими:

- Ярослав Демченко в беге на 200 м;

- Егор Шелест и Юлия Балым в спортивной ходьбе на 10000 м;

- Дарина Маслюк в беге на 100 м;

- Анна Нелепа в прыжках в длину и в метании копья.

Спорт Легкая атлетика
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