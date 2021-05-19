Сумские студенты – серебряные призеры универсиады

Сумщину на соревнованиях представляли студенты СумГУ, которые в общем зачете заняли второе место, уступив только столичному Национальному университету физической культуры и спорта.
В личном зачете первые места заняли:
- Александр Погорилко в беге на 200 и 400 м;
- Эдуард Забуженко и Алина Ткач в спортивной ходьбе на 10000 м;
- Анастасия Осокина в беге на 100 м с барьерами;
- Артур Бортников в прыжках с шестом;
- Богдан Егоров в прыжках в длину;
- Андрей Волынець, Артем Данильченко, Владислав Наталуха, Алексей Сергиенко в эстафете 4х100 м;
- Ярослав Демченко, Андрей Нечипоренко, Александр Погорилко и Евгений Швець в эстафете 4х400 м;
- Валентина Авраменко, Дарина Маслюк, Анна Нелепа, Анна Цыбульник в эстафете 4х100 м;
- Алина Богданова, Валентина Демченко, Евгения Мучарова, Анна Цыбульник в эстафете 4х400 м.
Вторыми были:
- Евгений Швець в беге на 400 м с барьерами;
- София Крыловецкая в спортивной ходьбе на 10000 м;
- Валентина Авраменко в метании диска.
Третьими:
- Ярослав Демченко в беге на 200 м;
- Егор Шелест и Юлия Балым в спортивной ходьбе на 10000 м;
- Дарина Маслюк в беге на 100 м;
- Анна Нелепа в прыжках в длину и в метании копья.
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