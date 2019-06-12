Сумчанки отличились на чемпионате Украины по бадминтону среди ветеранов

Соревнования собрали более 100 участников из разных областей. Соревнования проводились при поддержке Федерации бадминтона Украины и были квалификационными к участию в чемпионате мира среди ветеранов, который состоится в декабре в Испании.
В турнире традиционно приняли участие и представительницы Сумского государственного университета Оксана Гладченко и Антонина Сирык.
Преподавательницы СумГУ завоевали серебряные медали в парном женском разряде категории «WD 50+». Антонина Сирык в паре с Александром Цыганковым (Днепр) заняла 1-е место в смешанном разряде категории «XD 50+».
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