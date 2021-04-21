Сумской «Горводоканал» планирует на 23% повысить тариф в 2022 году На 23% планирует повысить тарифы на воду сумской «Горводоканал» на 2022 год.

Новые расчеты предприятия пока - на рассмотрении в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Когда именно их будут утверждать, пока неизвестно, сказал начальник управления департамента водоснабжения Нацкомиссии Богдан Монастырюк, пишет Суспільне.

26 мая на предприятии прошли открытые обсуждения тарифа. На три гривны планируется подорожание водоснабжения и на пять - водоотведения. Суммарно один кубический метр воды обойдется сумчан в 35 грн 19 копеек. Сейчас это - 27 грн.

«Основной показатель - это электроэнергия. Для очистных сооружений реагенты растут, горюче-смазочные материалы растут, и заработная плата. Базой для начисления тарифа является 2020 год, если резких скачков не будет происходить в стране, по отдельным составляющим затрат. В настоящее время он обоснован на 2021 год, на 2022-й он может быть другим. Если электроэнергия вырастет к концу года, они имеют право применить ту (цену - ред.). Сейчас мы учли март 2021-го», - говорит начальница планово-экономического отдела КП «Горводоканал» Людмила Наталуха.

Если сравнивать тарифы 2021 года в пяти областных центрах с подобной численности населения, как в Сумах, то почти на две гривны меньше кубический метр, чем сумчане, платят в Черкассах. На гривну дороже сумчан платят черниговцы. В Херсоне и Житомире стоимость поставки и отвода воды стоит 29,34 и 29,45 грн соответственно. Последней в пятерке стала Полтава. В этом областном центре платят на пять гривен дороже, чем сумчане.