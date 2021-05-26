Поліцейські Сумщини нагадують громадянам правила поведінки на воді

Не пускайте дітей відпочивати до річок, ставків, озер тощо без нагляду дорослих. Пильнуйте за дитиною не тільки під час купання, а й на березі.

Малечі вистачить кількох секунд аби опинитися у воді, що може коштувати їй життя. Не дозволяйте дитині пірнати у незнайомих місцях.

Дно водойми може бути глибоким і вона не зможе виплисти, або ж навпаки – водойма виявиться мілкою, в результаті чого, вдарившись, дитина може отримати травми. Обов’язково використовуйте плавальні засоби для малечі.

Навіть якщо ваша дитина вже навчилася плавати, то є можливість, що вона переоцінить можливості і сили закінчаться на глибині, з якої не зможе дістатися безпечної ділянки чи берега. Застережіть нащадків про небезпеку річок з сильною течією, пірнання у незнайомі водойми, купання у бурхливому морі.

Обережно поводьтеся на надувних матрацах, стежте, щоб їх не відносило від берега.

Не нехтуйте цими правилами, будьте свідомі та пильні, адже вода не пробачає легковажності.

Відділ комунікації поліції Сумської області