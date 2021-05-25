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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:3239

В центре Сум стало плохо пьяной мамочке с ребенком: помогли патрульные (видео)

Экипаж патрульных в составе Натальи Гриценко и Александра Привалова направлялись на вызов. На площади Покровской, в самом центре, они увидели женщину без сознания. Рядом стояла коляска с младенцем.

Инспекторы привели гражданку в себя и сразу же вызвали медиков. 28-летняя женщина имела признаки алкогольного опьянения. Ее состояние было нестабильное. Она то приходила в себя, то снова теряла сознание. До приезда врачей патрульные оказывали ей домедицинскую помощь. Также они присмотрели за 5-месячной девочкой.

Кстати, маленькая участница события на удивление спокойно и уверенно чувствовала себя рядом со стражами порядка. Она с интересом рассматривала их форменную одежду и мило улыбалась.

Бригада медиков доставила мать с ее дочкой в больницу для оказания помощи. Инспекторы продолжили патрулирование.

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